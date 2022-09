Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 4 août dernier pour viol sur mineur, Sitor Ndour a été entendu dans le fond du dossier par le juge du deuxième cabinet, ce jeudi. Tout de suite après son avocat, Me Boubacar Cissé a introduit une demande de mise en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Selon l’avocat, ” l’audition de la partie civile aussi bien à l’enquête préliminaire que le 06 septembre 2022 achève de prouver de manière indiscutable que le Sieur Ndour n’a pas commis les faits qui lui valent aujourd’hui d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt “. En effet, dit Me Boubacar, ” la partie civile qui a soutenu être vierge et n’avoir jamais entretenu de relation sexuelle est contredite par le certificat médical délivré par le médecin gynécologue qui l’a examiné au lendemain des prétendus faits de viol.

Le médecin gynécologue a conclu en des termes clairs que ” l’examen clinique retrouve des signes en faveur d’une défloration hyménale ancienne. Les examens enregistrés le 14 juillet 2022 n’ont rien révélé surtout que la recherche de spermatozoïdes est négative pour une partie civile qui soutenait que le Sieur Ndour aurait ejaculé dans son vagin pour tenter de donner du crédit à ses mensonges, elle a soutenu qu’après le viol, elle a lavé son slip et s’est transportée calmement à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor pour se faire consulter où la sage-femme lui aurait confirmé avoir été violée.

Ce que cette dernière a vigoureusement contesté dans sa déposition aussi bien à l’enquête préliminaire que lors de son audition le 07 septembre 2022”

Concernant la conversation téléphonique entre Sitor Ndour et la mère de la victime présumée, Me Boubacar Cissé indique que son client faisait l’objet de chantage.

Avec Libération