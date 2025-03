Emploi des jeunes : Une vision stratégique pour un avenir prospère et inclusif

Conscient de l’urgence d’une insertion socio-professionnelle efficace des jeunes, le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur de l’emploi des jeunes, une priorité absolue pour le développement national. Il a exhorté le Gouvernement à intensifier ses efforts pour faire de la jeunesse un véritable levier de croissance, en mobilisant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux autour d’une dynamique d’entrepreneuriat et d’intégration professionnelle.

Dans cette perspective, le Chef de l’État a instruit le Premier ministre et le ministre en charge de l’Emploi d’accélérer la finalisation de la Nouvelle Politique nationale de l’Emploi, dont la publication est attendue avant fin avril 2025. Ce document stratégique devra proposer des solutions concrètes et innovantes pour répondre aux défis du chômage des jeunes, tout en stimulant l’entrepreneuriat et la création d’opportunités professionnelles sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le Président a insisté sur la nécessité de mettre en place un système d’information gouvernemental performant et fiable sur le marché du travail. Cet outil devra être en parfaite cohérence avec les bases de données des diplômés de la formation professionnelle et technique, en particulier celles des centres de formation et des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP). Une telle initiative vise à garantir une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins réels du marché du travail.

En outre, le Chef de l’État a appelé à une harmonisation des interventions et à une mutualisation des ressources des différentes structures publiques impliquées dans la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes. Cette approche intégrée permettra d’optimiser l’efficacité des programmes existants, de rationaliser les investissements publics et d’assurer un impact significatif et durable sur la création d’emplois.

Ainsi, à travers ces mesures, l’État entend renforcer son rôle de facilitateur et de catalyseur pour offrir aux jeunes des perspectives d’avenir solides et pérennes, contribuant ainsi au dynamisme et à la prospérité du pays.