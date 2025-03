Affaire Tabaski Ngom : l’Assemblée nationale tranchera sur l’immunité de Moustapha Diop ce vendredi

Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce vendredi pour examiner le rapport d’activités de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la levée ou non de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Cette procédure fait suite à son implication présumée dans une affaire financière impliquant Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor. Cette dernière affirme lui avoir prêté une somme de 700 millions de FCFA pour financer sa campagne électorale lors des dernières législatives.

Dans le cadre de cette affaire, Moustapha Diop, ancien ministre sous le régime de Macky Sall et maire du département de Louga, a été auditionné par la Commission ad hoc le mardi 18 mars 2025 à 15 heures. À l’issue de son audition, il a vigoureusement rejeté les accusations portées contre lui, réaffirmant son intégrité et son innocence.

“Une dame prétend que je lui dois 700 millions de FCFA. Je tiens à rassurer mes militantes et militants : dans cette affaire, ma conscience est tranquille. Je suis en règle et n’ai rien à me reprocher. Personne ne peut me poursuivre en justice pour une dette inexistante”, a-t-il déclaré.

L’examen de ce dossier en séance plénière constitue une étape cruciale dans la procédure parlementaire. Si la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop est approuvée, il pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires dans le cadre de cette affaire. En revanche, si elle est rejetée, il conservera sa protection légale en tant que député.

L’opinion publique suit avec attention l’évolution de cette affaire, qui met en lumière des enjeux à la fois politiques et éthiques dans la gestion des financements de campagne.