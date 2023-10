Emploi des jeunes: le gouverment italien et l'Etat du sénégal signent un programme multi-bilatéral

L’ambassadeur d’Italie, Giovanni Umberto De Vito et le directeur de l’OIT, M. Dramane Haidara , ont signé conjointement aujourd’hui un nouveau programme multi-bilatéral, financé par le Gouvernement Italien. Ce partenariat acté vise à contribuer à la création d’emplois décents par une insertion plus efficace des jeunes dans le marché du travail ainsi que par la formalisation des entreprises au Sénégal.

La cérémonie de signature officielle s’est déroulée au siège de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement au Sénégal (AICS), sous la présence du Directeur du bureau, M. Marco Falcone et de S.E Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions, et M. Mamadou Camara Fall, Secrétaire général du Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, représentant du Gouvernement du Sénégal.

Dans un contexte ou le Sénégal a besoin d’une large contribution à la création d’emplois par une insertion plus efficace de la jeunesse, l’Italie et l’OIT ont choisi de soutenir l’État du Sénégal, les employeurs et les travailleurs dans la promotion de l’auto-emploi par l’entreprenariat, vers la formalisation de l’économie ainsi que pour la création d’emplois décents.

” L’Italie consolide son engagement aux fondamentales d’un développement inclusif et alternatif, à la migration irrégulière. Le portefeuille de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) au Sénégal s’élève à environ 13 milliards de FCFA pour un meilleur accès des jeunes à l’emploi, considéré à juste titre parmi les priorités pour les années à venir ”a déclaré l’ambassadeur M. Giovanni De Vito.

”Le projet incarne les principes fondamentaux de l’Agenda du Travail Décent, qui sont au cœur de l’OIT ainsi que notre vision partagée d’un avenir ou chaque jeune sénégalais à la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer de manière significative au développement de son pays ” a ajouté le Directeur de l’OIT M. Dramane Aidera.