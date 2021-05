Émigration vers l'Europe: le HCR déchiffre Plus de 10.000 migrants arrivés en Italie par la mer depuis...

Plus de 10.000 migrants sont arrivés en Italie par la mer depuis début janvier, une augmentation d’environ 180% par rapport à l’année dernière à la même période. Plus de 500 sont décédés, a affirmé mardi à la presse à Genève une responsable du Haut-Commissariat de l’Onu pour les réfugiés (HCR).

Mardi, plus de 450 personnes secourues par le navire Sea Watch ont été débarquées en Italie. Deux fois plus que celles qui sont arrivées samedi après avoir été sauvées par SOS Méditerranée. Et “de nombreuses personnes” viennent de pays d’où partent de nombreux réfugiés qui fuient les violences, a encore expliqué la responsable du HCR. Mais les arrivées en Europe depuis l’Afrique subsaharienne sont bien loin des déplacements à l’intérieur de cette région.