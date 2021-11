Emigration clandestine en Libye : “J’ai été violée un nombre de fois incalculable ” , le triste sort d’Aminata

“Lorsque nous sommes arrivées en Libye, nous avons été vendues par les passeurs et envoyées dans une prison de Sabbah [ville du centre de la Libye, tristement connue pour son marché aux esclaves, ndlr]. Chaque matin, on voyait des cadavres de femmes et d’hommes, morts sous les coups des gardiens.

Une nuit, tous les détenus – une centaine – sont parvenus à s’enfuir pendant que les gardes dormaient. C’est à ce moment-là que j’ai perdu la trace de ma sœur : elle a couru dans un sens, et moi dans l’autre.

J’étais alors enceinte de six mois, fruit d’un viol en prison dès mon arrivée à Sabbah. J’ai passé la nuit sur un chantier. Un migrant ghanéen m’a aidée à sortir de la ville et à rejoindre Tripoli. On est restés ensemble, il s’est occupé de ma fille quand elle est née.

J’ai très vite posté la photo de ma sœur sur Facebook. J’ai appris plus tard qu’elle avait été arrêtée et renvoyée en prison. Sept mois plus tard, elle est sortie de détention et a trouvé de l’aide. L’homme qui l’a recueillie a également mis des photos de moi sur ses réseaux sociaux. Coup de chance, le Ghanéen avec qui je vivais connaissait le migrant chez qui ma sœur était hébergée. Un soir, il a vu la photo de ma sœur. ‘Elle est vivante, elle est chez un ami’, m’a-t-il dit. Ils nous ont réunies à Tripoli. Quand on s’est vus, on s’est pris dans les bras et on a pleuré pendant de longues minutes.

Nous sommes ensuite restées ensemble. Plusieurs fois, je suis sortie pour aller acheter de la nourriture, et j’ai été kidnappée par des miliciens. J’ai fait plusieurs séjours en prison. Je payais les rançons, je sortais, puis, je retrouvais ma sœur dans l’appartement.

En tout j’ai fait neuf prisons en Libye. J’ai passé la quasi-totalité de mon séjour en centre de détention.