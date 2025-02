Émeute sur la ligne 121 : Un bus de Dakar Dem Dikk attaqué après un accrochage  

Un grave incident s’est produit ce mercredi 19 février sur la ligne 121 de Dakar Dem Dikk. Le bus numéro 6054, en direction de la gare Leclerc, a été violemment pris pour cible par des individus après un accrochage avec un motocycliste tentant de faciliter le passage d’un cortège funèbre. L’altercation a rapidement dégénéré en une attaque contre le conducteur, le receveur et le véhicule lui-même.

Aux alentours de 17h, alors que le bus transportait des passagers, il s’est retrouvé impliqué dans un accrochage avec un motocycliste qui bloquait la circulation pour permettre au cortège de passer. Ce qui aurait pu rester un simple incident de la circulation a pris une tournure dramatique lorsque des individus s’en sont pris violemment au bus et à son équipage.

Sous la pression des assaillants, le conducteur et le receveur ont été agressés, tandis que le véhicule subissait d’importants actes de vandalisme. Les circonstances exactes ayant mené à cette escalade de violence restent encore à éclaircir.

Les autorités ont été alertées et une enquête devrait être ouverte afin d’identifier les responsables de ces actes et d’en tirer les conséquences judiciaires. Cet incident soulève une fois de plus la question de la sécurité des transports en commun face aux tensions sur la voie publique.