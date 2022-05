Embellissement de la Corniche : le coût du projet «pharaonique» dévoilé

Ceux qui ont l’habitude de longer la Corniche-Ouest ont sans doute remarqué sur leur parcours depuis quelques mois un regain d’activités d’ouvriers et d’engins de chantier. Il s’agit de la mise en œuvre du projet d’embellissement de la Corniche-Ouest lancés depuis le début de l’année.

Les travaux s’étendent sur 10 km. Ils vont de la plage de Kussum, aux abords du Plateau, à la mosquée de la Divinité à Ouakam. D’après L’Observateur, qui a «visité» le chantier dans son édition de ce vendredi, le projet a coûté 18 milliards de francs CFA. Il est entièrement financé, selon le journal, par l’Etat du Sénégal.

Les travaux sont divisés en cinq séquences : Kussum, Soumbédioune, Université, Fann et Ouakam. L’Observateur rapporte que le projet dénommé, «Aménagement de la Corniche», a pour objectif de rendre le tracé «accessible à pieds et à vélo», de lui «donner une identité», «de protéger les falaises et la côte contre l’érosion», «de végétaliser le long du littoral», «de créer des espaces accueillants», notamment.