Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal vise la victoire face au Soudan

L’équipe nationale du Sénégal affronte ce vendredi 5 septembre le Soudan, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19h00 GMT), pour le compte de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre décisive avant le déplacement périlleux à Kinshasa face à la République démocratique du Congo (RDC).

Invaincus depuis 22 matchs en qualifications du Mondial, les « Lions » visent une victoire à domicile afin de confirmer leur dynamique et effacer le nul concédé face aux « Crocodiles » du Nil (0-0) en mars dernier. Portés par Sadio Mané, mais privés d’Ismaila Sarr, forfait sur blessure, les hommes de Pape Thiaw n’auront pas droit à l’erreur.

Un succès leur permettrait d’aborder avec confiance le choc face à la RDC prévu le 9 septembre. Dans l’autre rencontre du groupe B, la RD Congo affrontera le Soudan du Sud ce vendredi à 12h00 GMT.

Au classement, la RDC occupe la première place avec 13 points (+5), suivie du Sénégal (12 pts, +7) et du Soudan (12 pts, +6). Le Togo est 4ᵉ avec 4 points, le Soudan du Sud 5ᵉ avec 3 points, et la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.