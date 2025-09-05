10 ans de présence : Koulibaly, histoire d’une légende dans la Tanière !

« Il y a 10 ans déjà, Kalidou Koulibaly honorait sa toute première sélection en équipe nationale du Sénégal. L’idylle entre le défenseur et les Lions a démarré un 5 septembre 2015 contre la Namibie (0-2), à Windhoek, pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN Gabon-2017. L’actuel capitaine des Lions était titulaire aux côtés de l’inamovible Serigne Modou Kara Mbodj.

Depuis, beaucoup de choses se sont passées en sélection. Des joueurs sont entrés et d’autres sont ressortis de la Tanière, mais « KK » est toujours resté fidèle au poste. Pendant ce temps, son « jumeau » Papa Alioune Ndiaye (33 sélections) n’est plus revenu depuis le match contre la Guinée Bissau (0-1, 15 novembre 2020). Comme quoi, cette longévité en sélection n’est pas donnée à tout le monde.

De grands noms du football sénégalais ont duré en sélection sans pour autant atteindre ce chiffre symbolique. En effet, ils ne sont pas légion les internationaux qui peuvent se targuer d’avoir passés dix (10) ans en équipe nationale.

Après Idrissa Gana Guèye (depuis novembre 2021), Cheikhou Kouyaté (depuis février 2022) et Sadio Mané (depuis mai 2022), un autre champion d’Afrique 2021 vient de rejoindre le cercle fermé des internationaux qui ont passé une décennie dans la Tanière, depuis la première rencontre internationale en 1961.

À la table de « Locotte », Roger Mendy, Cheikh Seck, Bocandé, Daf, Salif Diao, Amara…

Celui qui est le premier capitaine à soulever le premier titre continental du Sénégal mange désormais à la table de Boubacar Sarr «Locotte» (1970-1986, 16 ans), Khadim Faye 1991-2007 (16 ans), Amara Traoré 1987-2002 (15 ans), Roger Mendy (1980-1993 13 ans), Omar Daf (1999-2012, 13 ans), Lamine Ndiaye 1980-1992 (12 ans), Jules François Bocandé (1980-1992, 12 ans), Cheikh Seck 1982-1994 (12 ans), Adolphe Mendy (1983-1995, 12 ans), Souleymane Camara « Petit Jules » (2000-2012, 12 ans), Abdoulaye Sène (1973-1984, 11 ans), Christophe Sagna (1975-1986, 11 ans), Mamadou Teuw (1981-1992, 11 ans), Alassane Seck «Rane » (11 ans, 1985-1996), Salif Diao (1997-2008, 11 ans), Moustapha Ndiaye (1974-1984, 10 ans)…

Si certains parmi ces internationaux susmentionnés ont duré en équipe nationale sans pour autant être indispensable, tel n’est pas le cas de l’ancien joueur de Chelsea. Kalidou Koulibaly a vraiment du mérite, puisqu’il s’est imposé comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée. La preuve ? Il détient de bons stats ! Il a connu 90 titularisations en 91 sélections (1 but, 4 passes décisives, 1 péno obtenu), pour un temps de jeu de 8175 mn sur 8340 mn possibles. La seule fois où il est sorti du banc pour disputer 26 minutes, c’était en amical contre Afrique du Sud à Johannesburg (1-0), le 8 septembre 2015.

Capitaine à 52 reprises, un record !

Nommé capitaine par l’ancien sélectionneur Aliou Cissé, il a porté le brassard pour la première fois contre le Congo (2-0), le 13 Novembre 2019, à Thiès, à l’occasion de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN Cameroun-2021. Un morceau de tissu qu’il a mis autour du bras gauche par-dessus la manche à 52 reprises sur les 91 matches joués. Un record en sélection A depuis 1961 !

Koulibaly est aussi un footballeur très correct sur le rectangle vert. En effet, il n’a récolté qu’un seul carton rouge. C’était contre le Burkina Faso (0-0, 83’), 2 septembre 2017 à Dakar, pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires du Mondial Russie-2018.

Le nom de Koulibaly est aussi écrit en lettre d’or dans la liste des joueurs sénégalais en CAN. Le « ministre de la défense » va, sauf blessure, disputer au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) sa 5ème CAN, après 2017, 2019, 2021 et 2023.

Déjà présent dans la liste des joueurs sénégalais avec 4 participations en CAN, avec Ismaïla Sarr, Tony Sylva, Cheikh Seck, Lamine Diatta, Habib Bèye, Souleymane Diawara, feu Papa Bouba Diop, Mamadou Niang et El Hadji Diouf, il rejoindrait Henri Camara (2000, 2002, 2004, 2006 & 2008) et Omar Daf (2000, 2002, 2004, 2006 & 2012). Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté font aussi partie des recordmans, avec 5 participations pour chacun.

5ème joueur le plus capé de l’histoire

Outre les 4 dernières campagnes de Coupe d’Afrique des Nations, le n°3 des Lions a également disputé les Coupes du monde Russie-2018 et Qatar-2022.

En 10 ans de présence en sélection, le natif de Saint-Dié-des-Vosges, en France, a réussi à se faire un nom, puisqu’il est le 5ème joueur le plus capé de l’histoire, avec ses 91 matches joués. Le défenseur d’Al Hilal, en Arabie saoudite, n’est devancé que par Idrissa Gana Guèye (121 sélections), Sadio Mané (115 sélections), Henri Camara (98 sélections) et Cheikhou Kouyaté (93 sélections).

Il a fait mieux que les légendes comme Tony Sylva, Lamine Diatta, El Hadji Ousseynou Diouf, Khalilou Fadiga, Omar Daf, Salif Diao, Moussa Ndiaye, feu Papa Bouba Diop, Pape Malick Diop, Mamadou Niang…

Joyeux anniversaire capi !

Abdoulaye DIEYE, journaliste sportif et spécialiste de l’équipe nationale