La Chine va encore plus loin dans le contrôle de sa population. Désormais pour faciliter l’entrée à l’école, c’est-à-dire la reconnaissance faciale ou la lecture de carte d’identité, des écoliers de primaire reçoivent une puce intégrée à leur uniforme. Fonctionnalité supplémentaire: elle permet également aux parents d’interagir avec leur enfant.

Dès qu’ils passent la porte d’entrée de l’école, les enseignants, les parents et la plate-forme d’information de l’école sont tous avertis en même temps que tel ou tel étudiant est rentré sur le campus.

Grâce à cette puce, des informations sur la trajectoire des élèves ou le temps qu’ils passent dans telle ou telle zone sont collectées puis transférées sur une plateforme d’information à disposition de la direction de l’école, des professeurs et des parents d’élèves.

De plus, la trajectoire et l’empreinte historique des élèves de l’école, ainsi que le temps passé dans une certaine zone, peuvent être consultés par les parents et l’école grâce à la plate-forme d’information sur le téléphone mobile.