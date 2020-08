Elections locales : La coalition de Sonko demande à l’Etat de prendre un décret pour fixer la date

Le leader de la coalition Jotna et ses alliés ont interpellé l’État sur l’importance de « prendre un décret fixant la date des élections territoriales (municipales et départementales) conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et aux dispositions de l’article L63 du code électoral ».

Selon Sonko et compagnie, « le silence coupable de Macky Sall reste une décision implicite d’un énième report », informe ‘Le Quotidien’ repris par dakaractu. Par ailleurs, souligne le même quotidien, « cette interpellation voudra simplement clarifier la réelle posture sur cette question qui reste toujours ambivalente ».

Selon la coalition Jotna, la question de la démocratie surtout en ce qui concerne les élections, les libertés de manifestation et d’expression est aujourd’hui à genoux.

Entre autres questions d’actualité, la coalition Jotna estime que la pandémie au coronavirus a « mis à nu certaines incohérences et carences » de notre système sanitaire. Ce qui devra inéluctablement inciter à une réflexion sur la manière de faire face à de futures crises de cette envergure.