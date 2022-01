Elections locales : Benoit Sambou mobile ses troupes et présente le « Ziguinchor Bu Bess » aux populations

Une véritable démonstration de force à travers une mobilisation exceptionnelle réussie par la coalition BBY de Ziguinchor sous la houlette de Benoît Sambou et de Seydou Sane. La coalition présidentielle a ainsi lancé officiellement sa campagne pour les élections locales après la tenue durant ces deux mois écoulés, d’une série de RPI. Ces rencontres régulières de proximité ont permis aux leaders de cette coalition de sillonner tous les quartiers de Ziguinchor à la rencontre des populations et des militants.

Pour cette entame, c’est dans une place du rond-point kandialang qui a vibré dans une forte effervescence, une extraordinaire ambiance qui détermine la force de frappe de la coalition BBY. La place a très vite refusé du monde dès les premières heures ce dimanche. Une rencontre juste communale qui a pris les allures d’un meeting national, toute chose qui a relevé par les différents responsables de la coalition qui ont tour à tour salué la maturité des populations de Ziguinchor.

Devant les militants, sympathisants et autres responsables de partis membres de cette famille politique, les deux candidats, Seydou Sané et Benoit Sambou, ont fait l’exposé de leur programme de gouvernance départementale et communale. Les populations venues de tous les quartiers de Ziguinchor n’ont pas manqué de valider la pertinence des idées soulevées qui répondent à la vision du chef de l’état, le président Macky Sall.

‘’Ziguinchor Bou Bess’’, essentiellement basée sur une ambition du candidat de la coalition présidentielle de faire de la ville du Sud une référence en termes d’expérimentation de la politique économique et sociale est un programme qui promeut selon Benoit Sambou l’engagement des jeunes et des femmes pour l’émergence de cette cité, capitale de la région naturelle de la Casamance. Un programme essentiellement économique qui ambitionne de mettre l’accent sur l’important potentiel des femmes et des jeunes de Ziguinchor pour créer de la richesse et de l’emploi.

Pour le département, il s’agira pour Seydou Sane de créer un cadre de développement harmonieux des localités du département pour éviter les disparités et susciter des actions articulées et solidaires entre les collectivités. Pour cela, un accent tout particulier sera mis sur des activités intercommunautaires en se fondant sur le projet structurant que le Gouvernement met en œuvre dans le département avec l’agropole sud situé dans la commune d’Adeane.

L’occasion a été saisie lors de cette démonstration de force pour rappeler aux populations les efforts incommensurables du chef de l’état pour le décollage de la ville de Ziguinchor. Des réalisations telles que les quinze kilomètres de route réalisés grâce au programme Promo ville, le Pacasen entre autres. Avec une nouvelle équipe, c’est une nouvelle dynamique qui sera imprimée pour faire de tout le département de Ziguinchor, une localité ou la cadence du développement sera accélérée grâce à la vision solidaire qui se dessine dans la coalition présidentielle.