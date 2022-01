Khalifa Sall est pris de vitesse par la jeunesse politique incarnée par Cheikh Bakhoum et par le programme << le Grand Yokkutte pour Grand Yoff>>

Khalifa Sall ñé en 1956 a Louga(66ans ) , veillit certes , mais on ne pouvait jamais imaginer que cet état physique transparaisse sur son état mental et psychologique.

Quand khalifa Sall va jusqu’à calomnier le candidat de la coalition benno bokk yaakar, Cheikh Bakhoum, on peut s’accorder à dire que le grand frère est descendu quand même très bas.

Interrogé à l’époque sur le statut de grand Médine et Arafat en 2010 , alors qu’il venait d’être élu maire de Dakar un an plus tôt en 2009, Khalifa Sall disait que << déplacer les quartiers Arafat et Grand Medine était plus facile que de les développer >>.( toxal Arafat ak grand Médine, moo gueuna yomb défarleen)

Dans le programme << le grand yokkutte pour Grand yoff>>, qu’on déroule actuellement dans les 66 quartiers , khalifa Sall ne verra jamais l’option de déplacement d’un quelconque quartier puisque l’alternative de l’organisation, de la correction et de l’aménagement de l’espace existe, pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. C’est vraiment dommage que Khalifa Sall se distingue dans le registre de la calomnie et la médisance. Soit il est psychologiquement affecté par ce vent de changement qui souffle très fortement à grand yoff, soit ses facultés mentales sont fortement entamées sous le poids de l’âge, et là, il a besoin alors d’un psychothérapeute pour assistance.

Khalifa Sall qui est au crépuscule de sa carrière politique, symbole de plus de 20 ans dz retard et d’immobilisme de Grand yoff , est sans conteste pris de vitesse par cette jeunesse du renouveau de Grand yoff incarnée par Cheikh Bakhoum, candidat de la coalition Benno bokk yaakaar et porteur d’un programme transformationnel << le Grand Yokkutte de grand yoff>> coconstruit avec les grandyoffois.

Khalifa Sall et son petit maire Madiop Diop doivent savoir qu’ils sont disqualifiés à grand yoff et la calomnie prise comme stratagème, ne passera pas. Il ne peut pas nous distraire et aucune action de ce genre ne viendra perturber notre contact direct avec les grandyoffois , assoiffés de changement.

Grand yoff a déjà choisi Cheikh Bakhoum comme maire.et ce choix est irréversible.