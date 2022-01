Le réseau des femmes leaders de la commune de Matam a décidé de soutenir Dickel Nguébane, le candidat de l’Union Citoyenne «Bunt Bi».

C’est dans le quartier Halwar, au domicile de Hawa Sy, que ces braves dames ont accueillis

l’un des prétendants au fauteuil de la mairie de la capitale régionale. C’est accompagné d’une forte délégation que Dickel Nguébane a honoré de sa présence cette journée de mobilisation.

Et il apprécie à sa juste valeur cette idée. «Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui, dit-il, enthousiaste. Je me réjouis de votre soutien, parce que vous incarnez des valeurs rares, dans un pays où certains ont décidés de vendre leur dignité au plus offrant. En me

soutenant, vous avez choisi le changement et j’espère qu’Allah m’aidera à

relever ce défi ».

Le réseau des femmes leaders de Matam compte user de son influence pour renverser la tendance dans une commune dirigée par Mamadou Mory Diaw depuis 2009.

Petit Ba