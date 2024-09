Élections législatives: Les partis politiques conviés à une nouvelle réunion

À la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Général Jean Baptiste Tine, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, convie une nouvelle fois les partis politiques et autres acteurs du processus électoral à une rencontre en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Cette réunion se tiendra le samedi 28 septembre 2024 à 10h30, dans la salle de conférence du Ministère de l’Intérieur, située au 4e étage.

Le ministre a invité les partis et coalitions politiques légalement reconnus, les entités regroupant des indépendants, ainsi que les organes de supervision et de régulation (CENA et CNRA) et la société civile. L’objectif de cette rencontre est de faciliter un échange constructif sur les préparatifs des élections. Afin d’assurer un bon déroulement, chaque entité est priée d’envoyer un seul représentant.

Cette convocation intervient dans un contexte où une première réunion similaire avait été boycottée par une partie de l’opposition. Celle-ci avait refusé de participer, dénonçant certains décrets relatifs à l’organisation du scrutin. L’opposition avait par ailleurs saisi le Conseil constitutionnel pour demander l’annulation de ces décrets, mais ce recours a été rejeté en intégralité par la haute juridiction.