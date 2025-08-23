El Malick Ndiaye : « Notre seul objectif, faire de Sonko président de la République »

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s’est exprimé ce vendredi sur le projet politique de Pastef. Dans un entretien accordé à la RTS et à Seneweb, il a mis en garde contre toute tentative de trahison de ce projet, rappelant que l’unique objectif du parti reste l’accession d’Ousmane Sonko à la magistrature suprême.

« Le projet politique doit avancer et il ne saurait être trahi. Le président de la République, le Premier ministre et tous ceux qui nous accompagnent depuis 2014 n’ont pas le droit de le détourner. Des jeunes se sont sacrifiés pour cette cause. Quiconque osera la trahir en subira les conséquences », a averti le chargé de communication de Pastef.

Il a insisté sur leur objectif: « Faire de Sonko le président de la République, tel est le vœu de tous les leaders de Pastef».

El Malick Ndiaye a par ailleurs appelé à préserver l’entourage immédiat d’Ousmane Sonko et à éviter toute attaque visant le Premier ministre, soulignant que « Sonko demeure le garant du projet ».

