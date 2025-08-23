Cybersécurité : Bougar Diouf placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles »

Le politicien Bougar Diouf a été placé en garde à vue ce vendredi suite à des accusations de « diffusion de fausses nouvelles ».

Selon des sources proches de l’enquête, M. Diouf n’a pas été en mesure de prouver la véracité de ses accusations contre le Premier ministre Ousmane Sonko, concernant son supposé soutien au MFDC et son ingérence dans l’armée.

Bougar Diouf risque gros, car le procureur de la République, désireux de faire la lumière sur cette affaire, a ordonné au chef de la DSC d’ouvrir une enquête.