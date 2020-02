Ils étaient plusieurs de milliers de jeunes. Tous sont des étudiants orientés dans la nouvelle université de la capitale du sud. Et, à défaut de changer de conditions, ils veulent changer les exécrables conditions dans lesquelles ils étudient à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Et, après avoir longuement ruminé leur colère, ils ont décidé d’aller voir le préfet de Ziguinchor pour lui remettre leurs doléances.

Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor sont vent debout. Et, après avoir trop longtemps contenu l’objet de colère l’ont fait savoir, ce matin, au préfet du département; à charge pour lui de transmettre cette saine colère aux plus hautes autorités de ce pays. Alors que ailleurs les potaches sont concentrés sur les études, à Ziguinchor, les étudiants de l’université Assane Seck en sont à se demander s’ils arriveront à trouver une place pour suivre des cours, avoir à manger. « Parce que, pour un Sénégal qui est candidat à l’émergence depuis 2013, nous sommes ici préoccupés par les salles provisoires, des repas qui manquent. Mais aussi et surtout par un manque criard de manuels scolaires qui devaient être disponibles dans une bibliothèque digne de ce nom. » A regretté Alghassimou Diallo, le porte parole des étudiants.

D’ordinaire très violente, la marche des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a bluffé tout le monde par sa passivité et la discipline de ses participants. Et le préfet, première autorité responsable de la sécurité publique dans le département, a tenu à saluer ce comportement civique. « Nous voulons magnifier la sérénité qui a accompagné votre trajet et la grandeur d’esprit manifestée par les étudiants. » A, d’emblée, déclaré le préfet. Pour El’hadji Madické Dramé, le préfet du département, ce genre de comportement doit faire tache d’huile. S’il s’est réservé de tenir la moindre promesse aux étudiants, le préfet a assuré que les doléances des apprenants parviendront à qui de droit. Ces droits que réclament ces 3400 étudiants orientés à Ziguinchor ne sont rien d’autres que des meilleures conditions leur permettant d’avoir des formations adaptées aux enjeux du moment. Et, pour cela, ils ont besoin de facultés dignes de ce noms; puisque dotés de matériels adéquats.