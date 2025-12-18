Éboulement à Kharakheyna : Le bilan passe à sept morts

Le bilan humain de l’éboulement survenu hier à Kharakheyna s’est alourdi. Initialement établi à six morts, il fait désormais état de sept victimes, ont indiqué les autorités locales.

La septième victime, grièvement blessée lors de l’affaissement, a succombé à ses blessures la nuit, aux alentours de 2 h, malgré les efforts déployés pour lui porter secours. Cette évolution tragique ravive l’émotion au sein de la population et souligne la gravité de l’événement.

Les opérations de secours et d’évaluation des dégâts se poursuivent, tandis que les autorités appellent à la vigilance dans les zones à risque. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’éboulement et d’identifier d’éventuelles mesures de prévention pour éviter de nouveaux drames.