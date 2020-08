Tragique méthode pour interrompre une vie de souffrances. C’est le choix de Nicolas Mané, directeur de l’école élémentaire de Kounayang, située dans la commune de Djibanar ( département de Goudomp, région de Sedhiou).

Nicholas Mané, âgé d’une quarantaine d’année et natif de Simbandi Balante s’est donné la mort ce samedi matin aux environs de 7 heures du matin. Il s’est pendu devant la demeure familiale à Tiléne à quelques encablures du marché à l’aide d’une corde.

D’après GMS qui donne l’information les éléments de la compagnie des sapeurs pompiers et la police scientifique se sont rendus sur les lieux pour constater ce drame et procéder aux procédures d’usage. Interpellée, sa tutrice non moins grande sœur est revenue sur les circonstances de ce drame en indiquant toutefois que le jeune Nicholas Mané était désespéré à cause d’une maladie qu’il traînait depuis quelques années.