Drame à New York : Un Sénégalais emporté par le froid extrême

Un ressortissant sénégalais, nommé Abdou Khadr Samb, est décédé à New York des suites du froid intense.

Installé aux États-Unis depuis 26 ans, le compatriote aurait été victime d’un malaise alors qu’il s’affairait à enlever la neige sur son véhicule, sans porter de veste. Selon les informations recueillies, il serait retourné à l’intérieur pour récupérer sa jacket avant de s’effondrer, éprouvant de graves difficultés respiratoires, puis de succomber.

Ce drame intervient alors que New York est frappée par une vague de froid intense, avec des températures largement en dessous de zéro (autour de –10 °C) et un ressenti encore plus glacial en raison des vents, dans un contexte de conditions hivernales persistantes.