Drame à Linguère : Gathiol Sow avoue le meurtre de sa femme et invoque "l'influence de Satan

Un drame terrifiant a secoué le village de Linguère, impliquant Gathiol Sow, un berger quinquagénaire, désormais arrêté pour le meurtre de son épouse, Saadate Sow. Ce crime a choqué par sa brutalité, la femme ayant été sauvagement tuée et son corps mutilé.

D’après les informations recueillies auprès de nos confrères de Kawtef, Gathiol Sow aurait initialement demandé à Saadate de l’accompagner au poste de santé pour traiter des douleurs abdominales. Cependant, une fois isolés dans la brousse, il a commis l’irréparable en la tuant et la démembrant. La disparition prolongée du couple a rapidement suscité l’inquiétude de leur entourage, qui a alors alerté les autorités locales. Le corps de Saadate Sow a été découvert dès le lendemain de l’incident par de jeunes villageois. Quant à Gathiol Sow, il a tenté de fuir mais a été localisé par la gendarmerie de Yang-Yang grâce à son téléphone. Après son arrestation, il a avoué les faits, expliquant ses actes par « l’influence de Satan » et les effets de sa maladie, selon les informations de Kawtef. Gathiol Sow devra désormais faire face à une inculpation pour assassinat et sera présenté devant le juge d’instruction.