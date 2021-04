La patate était chaude du côté du Dr Abdou Sarr, démissionnaire de l’hôpital Magatte Lô, après la catastrophe qui s’y est déroulé avec la mort de six bébés.

Ses frictions avec le ministre de sa tutelle Abdoulaye Diouf Sarr, la hausse de ses indemnités, le salaire de son épouse et gynécologue, le bilan de sa gestion, cela faisait beaucoup. Et avec ce drame qui survient, le Dr Sarr était au bord de la rupture.

Selon Source A, le directeur démissionnaire affirme que “pour convaincre l’actuelle gynécologue de venir à Linguère, je me suis marié à elle. Tout cela parce que les autres gynécologues ne voulaient pas rallier l’hôpital Magatte Lô de Linguère“, a-t-il dit.

Le journal explique comme le Conseil d’administration a fait passer ses indemnités de 500.000 à un million de francs CFA. Avant d’ajouter que le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de passage à l’hôpital samedi dernier, a refusé de le saluer, parce qu’il était à Touba au moment du drame.

Source A indique que l’ancien Dg se sent lâché, trahi et refuse de remercier Abdoulaye Diouf Sarr dans sa lettre de démission. Mais contrairement à ce qui se dit, Abdou Sarr a présenté des états de services irréprochables d’autant qu’il a laissé dans les caisses plus de 400 millions F CFA.