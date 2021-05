Dougar : 19 jeunes à la barre mardi prochain

Ce n’est pas encore l’épilogue dans le conflit foncier qui oppose les populations de Dougar à la société marocaine Peacock Investments. Les 19 jeunes arrêtés au cours des échauffourées samedi dernier seront jugés le mardi 25 mai devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.

Selon un de leurs avocats, Me Mor SAMBOU, que nous avons joint par téléphone, ils sont poursuivis pour actions diverses, violences et voies de fait sur agent avec effusion de sang, vol en réunion et dommage à la propriété d’autrui.

En vérité, les mis en cause sont parmi les populations de Dougar qui rejettent les travaux de construction de la société Peacock.

Ce litige foncier vieux de 10 ans oppose les habitants des 7 villages de Dougar à Peacock Investments. Situées non loin de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et du Pôle urbain de Diamniadio, les populations de cette localité se sont vu dépouiller de leurs terres au profit des Marocains de Peacock Investments.

L’Etat qui roule pour la société marocaine a décidé de punir les jeunes qui refusent d’être dépouillés de leurs terres.