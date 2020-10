Le député Malick Guèye, membre de la Conférence des présidents des non-inscrits, a saisi le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.

Ce, pour demander une résolution afin de dénoncer les propos tenus par le collègue de la majorité, Aliou Dembourou Sow, appelant une communauté à prendre des machettes pour défendre la troisième candidature de Macky Sall en 2024.

«Le débat de cette nature n’honore ni l’Assemblée nationale, encore moins le peuple sénégalais», regrette le député du Grand parti.

A ce titre, Malick Guèye a invité les différents groupes parlementaires et les non-inscrits à s’accorder, après l’ouverture de la session du 14 octobre prochain, sur une résolution sans débat pour dénoncer «avec vigueur» et se démarquer, à l’unanimité, de ces «propos dangereux et inopportuns» de leur collègue.