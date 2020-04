Docteur Abdoulaye Bousso: « on est loin de dire que notre système de santé est défaillant »

Le Docteur Abdoulaye Bousso refuse de faire dans l’auto-glorification avec les cas importants de guérisons notés dans la prise en charge du Covid-19 au Sénégal. Mais le Directeur du Centre des opérations d’urgence de santé, n’admet pas que l’on dise que le système de santé sénégalais est défaillant.

« On est très loin de dire que notre système de santé est défaillant. Notre système est résiliant. Nous n’avons pas attendu d’être débordés pour réagir », a-t-il dit concernant la prise en charge du Covid-19, dans l’émission Grand Jury, ce dimanche.

« Cette pandémie a montré la capacité du système de santé sénégalais et avec plus de moyens, ce système sera encore plus performant », a-t-il ajouté. Toutefois, a-t-il souligné, « nous n’avons pas assez de capacité litière. Et des instructions ont été données de construire des hôpitaux de niveau 4 prochainement, parce qu’il y a encore nécessité d’investir encore dans le système de santé. Nous devons aussi tirer les enseignements dans la manière de construire nos hôpitaux. Nous devons repenser l’architecture de construction de nos hôpitaux ».