Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé : Ce qu’en pense Dr Abdoulaye Bousso

Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a été interpellé sur une nomination d’un spécialiste à la tête du ministère de la Santé. « Moi je dis qu’il faut un leader à la tête dudit ministère.

En tant qu’ancien syndicaliste, je le disais toujours mais on a vu aujourd’hui et même dans le cadre de cette crise (pandémie du coronavirus), on dirait que le ministre (Abdoulaye Diouf Sarr) comprend mieux que certains spécialistes de la santé publique qui dès fois mettent de l’émotion un peu dans les actions. Donc c’est moins cela », a répondu Dr Bousso, ce dimanche, dans l’émission Le grand jury sur la Rfm.

Selon lui, « il faut un ministre qui puisse écouter surtout les techniciens qui sont dans ce dispositif parce que ce sont eux qui, après peuvent montrer la voix ou mener vers le succès ».

« Il faut quelqu’un qui ait cette intelligence de pouvoir écouter… »

« Il faut quelqu’un qui ait cette intelligence de pouvoir écouter ces techniciens de la santé et aussi voir le leadership pour pouvoir conduire la troupe », a ajouté le patron du Cous.

Dr Aboulaye Bousso de laisser entendre : « Pour le moment, je pense qu’il (Diouf Sarr) est bon ministre de la Santé. Ce n’est évident. J’ai eu la chance de travailler avec mon deuxième ministre de la Santé. Je suis très proche du Professeur Eva Marie Coll Seck car j’étais dans son cabinet au temps d’Ebola ». Avant de préciser : Aujourd’hui, nous sommes dans une autre situation qui est très complexe aussi avec une pression extrêmement importante parce que ce sont des questions de sécurité nationale ».