Disparition de pêcheur à Rufisque: Le ministère brise le silence et apporte des précisions sur...

Face aux nombreuses interrogations soulevées après la disparition de cinq pêcheurs à Rufisque, le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a publié un communiqué pour clarifier la situation.

Il rappelle que toutes les mesures nécessaires ont été prises dès que l’information est parvenue aux autorités compétentes.

Selon le ministère, la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) a immédiatement enclenché les procédures prévues en pareille circonstance. Des moyens aériens et navals ont été déployés pour tenter de retrouver les disparus, mais les recherches menées jusqu’à présent n’ont malheureusement pas abouti.

Le communiqué souligne que la sécurité des pêcheurs et la protection des intérêts de la communauté maritime constituent une priorité absolue pour le Département. Les autorités assurent qu’elles poursuivent les efforts sans relâche pour résoudre cette situation et apporter un soutien aux familles concernées.

Par ailleurs, le Ministère appelle à la responsabilité et à la vérité dans les discours publics, en cette période de grande détresse pour les proches des disparus. Il réaffirme également sa disponibilité au dialogue et son engagement à travailler en collaboration avec les représentants des familles et les CLPAs (Conseils Locaux de Pêche Artisanale) pour trouver une issue favorable.

L’affaire reste suivie de près par les autorités, qui disent maintenir le contact avec les familles et les acteurs du secteur.