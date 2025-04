🚨Direct Assemblée nationale: Le PM Sonko répond aux questions des députés (Vidéo)

Ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko répondra aux questions des députés lors d’une séance plénière consacrée à l’actualité nationale et à la situation du pays. Ce rendez-vous très attendu est toutefois entaché par le boycott du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, ainsi que de plusieurs députés non-inscrits.

L’opposition parlementaire justifie son absence par une contestation de la conduite des débats et une dénonciation de ce qu’elle considère comme une violation du règlement intérieur par le président de l’Assemblée nationale. Les critiques formulées par Ousmane Sonko à l’encontre de certains députés ont également alimenté les tensions.

Malgré ce boycott, plusieurs parlementaires ont confirmé leur participation. Parmi eux, le député Tafsir Thiow a affirmé sa présence, tandis que l’ancien député Alioune Souaré a qualifié l’attitude de l’opposition de « peu responsable ». Il appelle ses collègues à éviter la politique de la chaise vide et à exercer pleinement leur rôle de contrôle de l’action gouvernementale.

Dans un contexte marqué par les révélations sur les dettes non déclarées et les accusations de mauvaise gestion des finances publiques, cette deuxième intervention du Premier ministre devant les élus revêt une importance particulière. Elle devrait notamment porter sur les conséquences économiques et institutionnelles de la gouvernance de l’ancien régime dirigé par Macky Sall.

Ousmane Sonko, qui a été l’un des premiers à accuser l’ancien gouvernement de manipulation des données financières, devrait profiter de cette tribune pour exposer les conclusions du récent rapport de la Cour des comptes, particulièrement critique à l’égard de la gestion précédente.

Par ailleurs, en dépit de ces turbulences, le gouvernement a réussi une importante opération sur le marché financier sous-régional. Le Sénégal a mobilisé 405 milliards de FCFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, triplant ainsi l’objectif initial de 150 milliards. Une performance saluée comme un signe de confiance des investisseurs dans la stabilité économique du pays.

En somme, bien que marqué par l’absence d’une partie de l’opposition, ce face-à -face promet des échanges soutenus. La séance devrait favoriser un débat transparent et enrichissant, au service de la reddition de comptes et de l’approfondissement démocratique.