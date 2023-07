Diplomatie : Changement en vue à la tête de l’Ambassade de France au Sénégal

L’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, en poste à Dakar depuis 4 ans, a déclaré, mercredi, qu’il allait bientôt quitter le pays.

“Cela fait quatre ans, c’est très rapide. Traditionnellement les ambassadeurs de France font trois ans parfois quatre, cela dépend des circonstances et là les circonstances ont été un peu particuliers’’, a-t-il déclaré à l’APS en marge du vernissage d’une exposition à la résidence de l’ambassade de France

Le diplomate confie être ‘’très heureux’’ de son séjour au Sénégal.

‘’Je suis arrivé en août 2019. Six mois après, il y a eu le Covid qui a duré un peu plus de deux ans. Il nous a volé presque deux ans à tous, car on avait l’habitude et le plaisir de se voir (…) », a souligné le diplomate.

‘’Le temps passe très vite, j’ai été très heureux. Je boucle ce séjour avec un peu de nostalgie déjà, mais je ne suis pas encore parti’’, a expliqué Phillippe Lalliot.

Il déclare ainsi être heureux d’avoir travaillé avec tous les interlocuteurs, notamment le président de la République, le gouvernement et puis tous les professionnels qu’il a eu la chance de rencontrer.

‘’Cela a été un temps très marquant de ma carrière, mais aussi à titre personnel, je me suis beaucoup déplacé au Sénégal, j’ai rencontré des gens absolument passionnants auxquels j’espère garder une relation très étroite et très amicale’’, a rappelé l’ambassadeur français.

Il dit repartir avec ‘’pleines d’images du Sénégal de Dakar à Matam en passant par Kanel, Podor, Saint-Louis, l’île de Gorée, Ziguinchor, de Kaolack, de Fatick, etc., et des souvenirs de moments passés’’.