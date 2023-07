Comme annoncé par le Président Macky Sall, l’Assemblée nationale a été saisie en procédure d’urgence après que le Conseil des ministres a adopté, ce mercredi, les projets de loi susceptibles de rendre leur éligibilité à Khalifa Sall et Karim Wade. D’aucuns estiment que les leaders de Taxawu Sénégal et du PDS sont donc bien lancés pour participer à la prochaine présidentielle.

Mais pour Bamba Fall, les concernés ne sont pas encore sortis de l’auberge. «Il y a un ‘mais…’», a-t-il objecté dans un entretien paru ce jeudi dans Les Échos.Le maire de la Médina explique : «Ils devaient se battre pour avoir l’amnistie. S’ils n’ont pas l’amnistie, ils sont obligés de payer l’amende. Je pense qu’ils vont se débrouiller jusqu’au moment du dépôt des candidatures.»

Bamba Fall poursuit : «Tout le monde sait que Karim Wade et Khalifa Sall doivent de l’argent au Trésor. Il faut aller voir ce que dit l’article L32 (du Code électoral). Le candidat doit d’abord s’acquitter de ses impôts. Il ne doit plus rien avoir à devoir aux Impôts ou au Trésor. Tout le monde sait que l’amende de Khalifa Sall n’est pas encore payée ; tout comme celle de Karim Wade. Le dialogue doit continuer. Quitte même à renvoyer les élections de quelques mois afin de trouver une solution durable.»

Karim Wade a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme et à 138 milliards de francs CFA d’amende pour enrichissement illicite. Khalifa Sall, pour sa part, avait écopé en 2018 d’une peine de 5 ans ferme assortie d’une amende de 5 millions de francs CFA dans le procès de la Caisse d’avance de la mairie de capitale. L’ancien ministre d’État et l’ancien maire de Dakar avaient bénéficié d’une grâce présidentielle.