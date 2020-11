Diourbel : Djibril Fall écope 10 ans de prison ferme pour trafic de drogue

Âgé de 58 ans, père de huit enfants et marié à trois épouses, Djibril Fall a comparu ce mardi devant la Chambre criminelle de Diourbel pour répondre des charges de trafic de drogue, association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.

Même après avoir exprimé ses profonds regrets à la barre et sollicité la clémence du Président Pathé Dieyna, il a quand même été reconnu coupable et condamné à dix ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions malgré les appels à la clémence de ses conseils Mes Serigne Diongue et Cheikh Ngom.