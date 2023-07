Diouma Dieng Diakhaté, nouvelle patronne de la Coalition GHC-LER

Diouma Dieng Diakhaté a été élue à nouvelle coordonnatrice du GHC/LER. Cela en toute conformité aux dispositions du règlement intérieur de la Sous coalition sur la coordination tournante. L’ambassadrice est ainsi à la tête de la Sous Coalition GHC/LER dont la conférence des leaders s’est réunie à Dakar. Elle remplace ainsi l’ancien ministre de l’agriculture sous le président Abdoulaye Wade, Pape Diouf.

Cette assemblée générale était aussi l’occasion pour l’entité de revenir sur la situation politique nationale. Il faut noter que le 03 juillet 2023, le Président de la République Macky Sall, dans une adresse solennelle à la nation, a annoncé ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024. « Cette importante et historique décision du Président Macky Sall a fini de convaincre l’opinion publique nationale et internationale qu’il demeure un homme d’Etat exceptionnel et un infatigable artisan de la consolidation de la démocratie sénégalaise » selon l’entité.

S’agissant de l’avenir de BBY, la sous Coalition GHC/LER considère que la Coalition BBY, et au-delà, la grande Coalition de la Majorité Présidentielle fera face à un grand défi pour la consolidation de l’unité politique, la mobilisation militante et la solidarité afin de parvenir à la désignation du meilleur et unique candidat pour la présidentielle de Février 2024. Pour leur part, tous les partis et mouvements membres de la sous Coalition GHC/LER, tout en réaffirmant leur ancrage dans BBY, appellent encore une fois, à une large et rapide concertation pour aboutir à un consensus fort sur le choix du prochain candidat.

La sous coalition appelle tous les citoyens sénégalais à se mobiliser derrière Monsieur le Président de la République pour préserver notre cher pays des velléités de déstabilisation souhaitées par des forces obscures internes comme externes.