Digitalisation des empreintes: le FBI donne un coup de main au Sénégal

Un projet de digitalisation des empreintes pour améliorer la sécurité au Sénégal est en cours. La révélation vient de l’ambassadeur des Etats-Unis, Tulinabo Mushingi, annonçant une réunion des forces du FBI, principal service fédéral américain de police judiciaire ayant également en charge le renseignement intérieur, et des services sénégalais compétents, lit-on dans Le Soleil de ce vendredi. L’ambassadeur notifie que « des équipements vont venir en plus des formations des agents« , ajoutant que « le FBI travaille sur la digitalisation des empreintes pour la sécurité« . Avec un tel projet, les USA veulent » montrer aux Sénégalais ce qu’ils peuvent faire et leur laisser le choix de décider ».

