C’était l’affaire la plus scrutée de ce matin au tribunal correctionnel de Dakar. Elle a été renvoyée au 15 octobre prochain pour plaidoirie. Et ce report a été obtenu suite à la demande formulé par les avocats de la défense.

Au cœur du différend qui oppose Aliou Sall, le jeune frère du chef de l’Etat, au journaliste et a patron du groupe D Media se trouve un article du journal Direct News. Dans ledit article, ce média accuse le maire de Guédiéwaye qui se trouve être Aliou Sall d’avoir bradé un terrain appartenant à la mairie à l’enseigne Auchan. A en croire cet article, le terrain a été cédé à 1 milliard de F CFA. Et cet article repris par le journal a été largement commenté par le journaliste Ahmeth Aïdara dans sa chronique.

Journaliste reconnu comme l’un des meilleurs “revueurs de presse”, Ahmeth Aïdara est aussi l’un des nombreux adversaires de Aliou Sall à la mairie de Guédiéwaye. Et le traitement médiatique fait de cette affaire, par celui qu’il considère comme l’un de ses pires pourfendeurs, n’a pas plu au jeune frère du chef de l’Etat qui a, aussitôt, saisi le tribunal correctionnel de Dakar. Au préalable, la même procédure avait été activée contre les journalistes de Direct News.

Et le tribunal correctionnel de Dakar, convaincu de la flagrance du délit de diffamation, avait condamné les mis en cause à 6 mois de prison avec sursis. Et au paiement de 10 millions de F CFA d’amende. Ragaillardi par ce verdict, Aliou Sall ne pouvait et ne voulait s’arrêter en si bon chemin. C’est pourquoi, il a réclamé 1 milliard de F CFA à Bougane Guèye Dany et à son journaliste Ahmeth Aïdara accusé de diffamation et de complicité de diffamation.