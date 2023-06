Dieynaba DIOP Présidente de la plate-forme Suxali Kaolack lance la Dynamique « Ñun ak Macky»

La Présidente de la Plateforme « soxali kaolack » élargi ses bases pour dit-elle se conformer aux exigences de l’heure.

« l’appel de Paris de son excellence Monsieur le President de la République par ailleurs chef de la coalition BBY ne doit pas tomber dans les oreilles d’un sourds. » La responsable politique de kaolack de préciser que la défense des principes fondateurs de la République face aux menaces d’individus mal intentionnés dont l’irresponsabilité et la violence verbale crèvent les yeux de toute évidence.

De ce point de vue elle compte, par la mise en place de cette plate-forme accompagner le President sur cette dynamique de protection et de sauvegarde des institutions d’où l’appellation « ñun ak Macky ». « Le chef des Aperistes ne sera pas seul sur ce front et nous allons réveiller, motiver et mobiliser les soldats de la République et faire un bloc autour de notre mentor » souligne madame DIOP.

La continuité de la vision politique du President, le maintient de la paix et la stabilité de ce pays est une raison suffisante d’implorer sa candidature, si ndiékk nak… Président ñun ak yaw c’est un pacte pour l’éternité

La présidente de la plate-forme en question souligne avec insistance la tenue prochaine d’une tournée nationale afin d’activer les forces vive du pays autour du Président pour défendre la cause