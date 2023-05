Mouvement F24: Le dialogue du peuple annulé

Le dialogue du peuple n’aura finalement pas lieu. Selon le préfet de Dakar, les forces vives de la nations n’ont pas rempli les formalités pour l’organisation de l’évènement. Il n’y a pas de déclaration déposée à la préfecture de Dakar.

« Etant donné que cette formalité importante n’a pas été respectée, on ne peut pas parler d’interdiction parce que pour nous aucune déclaration n’a été faite, en ce sens » a expliqué Mor Talla Tine au micro de la Rfm.

Mamadou Mbodji, le coordonnateur du F24, a battu en brèche les propos du préfet. Mais, il précise, tout en dénonçant une dérive dictatoriale, que le dialogue avec le peuple ne se tiendra pas.

« S’il y a interdiction, nous, on est légaliste, on ne va pas se mettre à nous battre conte les autorités. En principe, on va en discuter mais, en principe, on serait pas à nous battre pour (…), c’est ça le problème » a déclaré Mamadou Mbodji sur les ondes de la Rfm.