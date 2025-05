Dialogue national : Le CDEPS sera présent demain

Le CDEPS a accepté l’invitation du président de la République à participer au Dialogue national. Pour le CDEPS, le dialogue « intervient dans un contexte où le Sénégal connaît de vives tensions entre le régime de la 3e alternance politique et la presse » et que « plusieurs décisions prises par les autorités ont nui à la crédibilité de la presse en tant qu’entité citoyenne ainsi qu’à la viabilité des entreprises de presse ».

Ces mesures souvent perçues comme une tentative de censurer les médias, ont eu un impact significatif sur le secteur médiatique, malgré les efforts de la presse pour faire entendre ses préoccupations, « sans pour autant obtenir des réponses positives, encore moins une écoute compréhensive aux différentes interpellations adressées au gouvernement ».

Le CDEPS trouve qu’il est essentiel de rappeler les défis auxquels sont confrontées les entreprises de presse à cause de mesures jugées injustes sur le plan économique et administratif.Il précise que « la Constitution du Sénégal a consacré la liberté de la presse sans ambiguïté (art. 8, 10 et 11), en se référant aussi dans son Préambule à la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 11), à la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 (art. 19), à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples de 1981 (art. 9) ».

Le CDEPS pense donc qu’un des objectifs majeurs de ce Dialogue national devrait être de protéger la liberté de la presse. Cela nécessiterait « la révision du Code de la presse, du Code pénal et du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les délits de presse et les procédures prévues à cet effet ». De plus, le Code électoral devrait être modifié pour inclure la presse privée dans les règles sur la propagande et la publicité pendant les périodes électorales.

Les évolutions récentes dans le secteur des médias montrent qu’il est devenu un domaine stratégique et essentiel pour le développement du pays. Au XXIe siècle, il est crucial de repenser l’approche des médias à travers une Stratégie nationale de l’information et de la