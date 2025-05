PM Ousmane Sonko : "le Sénégal paie l’une des électricités les plus chères au monde''

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé ce mardi la deuxième édition du Forum d’investissements, une rencontre stratégique destinée à attirer des capitaux dans des secteurs clés de l’économie sénégalaise. En marge de cet événement, il a mis en lumière un sujet crucial : le coût élevé de l’électricité au Sénégal, qu’il qualifie de frein majeur au développement.

« Avec 94 FCFA le kilowattheure, le Sénégal affiche le troisième prix d’électricité le plus élevé au monde », a déploré le chef du gouvernement devant un parterre d’investisseurs, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentants du secteur privé. Cette situation, selon lui, impacte négativement la compétitivité des entreprises locales et le pouvoir d’achat des ménages.

Face à ce constat, Ousmane Sonko a annoncé une série de voyages dans les semaines à venir en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry et en Sierra Leone. L’objectif : nouer des partenariats régionaux, notamment dans le secteur de l’énergie. « Ces missions diplomatiques et économiques visent à explorer des solutions innovantes, mutualiser les ressources et favoriser l’interconnexion énergétique entre pays de la sous-région », a-t-il précisé.