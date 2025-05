Dialogue national : Amadou Ba salue un « geste d’ouverture » et appelle à un sursaut républicain

Lors de la cérémonie d’ouverture du Dialogue national, Amadou Ba, ancien Premier ministre et leader du mouvement Nouvelle Responsabilité, a salué l’initiative du président de la République, qu’il a qualifiée de « geste d’ouverture à magnifier ». Il a exprimé cette reconnaissance malgré un climat politique qu’il a lui-même décrit comme tendu.

S’exprimant au nom de l’opposition républicaine, M. Ba a justifié sa participation par « fidélité aux principes, foi en l’avenir et amour pour la patrie ». Reconnaissant la gravité des tensions politiques, il a souligné que « plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité ».

Abordant les libertés publiques, le leader de Nouvelle Responsabilité a proposé l’adoption d’un pacte national de pacification politique, afin de restaurer la confiance et garantir un climat démocratique apaisé.

Sur le plan électoral, il a plaidé pour :

Un renforcement des moyens et de l’indépendance de la CENA ;

La concrétisation du statut de l’opposition et de son chef ;

L’instauration d’un consensus sur l’inscription automatique des jeunes électeurs, afin d’élargir la participation démocratique.

En matière de refonte institutionnelle, Amadou Ba a suggéré :

Une augmentation de la proportionnelle dans les élections législatives ou l’introduction d’un second tour dans les scrutins majoritaires ;

Une réforme de la Haute Cour de Justice, qu’il juge trop inféodée à la majorité parlementaire actuelle.

Conscient des enjeux socioéconomiques, l’ancien Premier ministre a insisté pour que la question économique occupe une place centrale dans les discussions. Il a notamment appelé à :

Un Pacte national pour l’emploi productif ;

Une réforme ambitieuse de la politique budgétaire ;

Une meilleure mise en œuvre du nouveau référentiel stratégique de l’action publique.

Sur le volet de la gouvernance, Amadou Ba a proposé l’organisation d’une conférence sociale nationale, destinée à renforcer le Pacte de stabilité. Il a également réaffirmé l’importance de la reddition des comptes, qu’il considère comme un socle de la crédibilité politique, tout en déplorant la persistance des scandales lors des changements de régime.

Enfin, il a esquissé la vision d’un Sénégal réconcilié, où l’opposition serait écoutée, le débat loyal, la critique respectée. Il a lancé un appel solennel à toutes les composantes de la Nation – majorité, opposition, société civile – pour bâtir ensemble un avenir fondé sur la stabilité, le progrès et la dignité.