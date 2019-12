Déthié Fall: « Un Gambien aurait reçu un tracteur subventionné par l’Etat »

Le député Déthié a fait de graves révélations au cours de sa prise de parole lors du vote du budget du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural.

S’adressant au ministre Moussa Baldé, le député rewmiste a révélé: « On m’a informé qu’au niveau du département de Vélingara, il y a un Gambien qui aurait reçu un tracteur subventionné par l’Etat et c’est un scandale qui secoue le département de Velingara. Nous demandons également un audit sur les fournisseurs agréés des engrais. On ne sait pas sur quels critères on leur donne cela mais on constate que c’est pour entretenir une clientèle politique. »