Des matériels informatiques d’une valeur de 20 millions FCFA volés au ministère de la gouvernance locale

Une affaire de vol secoue le ministère de la Gouvernance locale, dirigé par Oumar Guèye. Trois (3) personnes, Amadou Boiro, Amadou Kaba Diallo respectivement vigile, chauffeur au ministère de la Gouvernance locale et leur receleur, Abdoulaye Niang ont été arrêtés pour vol de matériel informatique d’une valeur de 20 millions.

Selon « Enquête », la marchandise est composée de 10 ordinateurs fixes et des imprimantes destinés au centre d’état civil national. Jugés, le Parquet requiert pour les deux (2) présumés voleurs une peine de deux (2) ans de prison ferme et d’un (1) an pour le receleur. Le délibéré est attendu le 13 août prochain.