Afrobasket 2019 : Cheikh Sarr, coach des Lionnes du Sénégal : ‘’Les joueuses ont surtout manqué de lucidité »

Les Lionnes ont commis beaucoup d’erreurs qui leurs ont coûté cher lors de la finale de l’Afrobasket féminin 2019 contre le Nigeria, dimanche, à Dakar Aréna. En conférence de presse, le sélectionneur Cheikh Sarr, a listé les manquements qui ont conduit à leur échec.

‘’On est désolé de perdre cette finale. Avec le soutien du public, on pouvait mieux faire. On avait des limites aux rebonds, sur les lancers… On a aussi perdu beaucoup de ballons. Les joueuses ont surtout manqué de lucidité dans les dernières minutes et cela se paie cash en basket. Ça fait mal de perdre deux fois d’affilée face à une même équipe’’, regrette-t-il.

Selon le coach des Lionnes, ‘’le Nigeria a des joueuses excentrées très costauds qui défendent à la limite de la faute. Cela nous a posé beaucoup de problèmes. ’’ Cheikh Sarr a aussi évoqué l’avenir de son groupe. ‘’Maintenant, il faut faire une bonne prospection avec de jeunes joueuses. On va continuer à travailler pour développer le mental de la gagne chez les joueuses’’, conclut-il.