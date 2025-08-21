Placé hier en garde à vue à l’issue de son audition dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité, le journaliste Doudou Coulibaly a été déféré ce jeudi matin au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a appris Seneweb.

Le chroniqueur de la chaîne Public.sn est poursuivi pour offense à un chef d’État étranger et à une personne ayant les prérogatives du chef de l’État du Sénégal ainsi que pour injures, selon son avocat, Me El Hadj Diouf.Ses avocats ont plaidé pour sa libération en déposant son dossier médical. Pour eux, l’état de santé de Doudou Coulibaly n’est pas compatible avec le milieu carcéral. Son sort est désormais entre les mains du procureur.