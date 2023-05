Il déclare une «tolérance zéro pour Macky Sall»

Ousmane Sonko revient à Dakar. Il l’a annoncé hier lors d’une déclaration à Ziguinchor. Le «Patriote» en chef veut un arrêt pur et simple de la machine judiciaire ou ce sera la «confrontation» avec le pouvoir.

Ousmane Sonko n’attend pas le verdict du juge Issa Ndiaye prévu le 1er juin. Le «Patriote» en chef a donné le signal pour «le combat final» à Dakar. Dans une double déclaration en wolof et en français devant son domicile à Ziguinchor et sur Facebook hier, il a annoncé son retour dans la capitale à travers la route. «Je vais retourner à Dakar, car chaque stratégie a une échéance. Le reste de la lutte doit se faire à Dakar. Vous devez être prêts à m’y accompagner», a-t-il dit à ses militants massés devant sa résidence. «Nous avons un projet pour le Sénégal. Le combat final se fera à Dakar», a-t-il ajouté.

Il explique que sa retraite dans le Sud était stratégique. «Notre retraite à Ziguinchor nous a permis de déjouer le plan de Macky, de gagner du temps et de remobiliser les troupes. Maintenant, on ira à Dakar pour se confronter à Macky Sall, car il ne connaît que ce langage. Je donne rendez-vous à tous les jeunes qui croient au projet de me rejoindre à Dakar. Soit Macky recule dans son entreprise, soit on va se confronter. Son procureur avait parlé de zéro tolérance me concernant. Maintenant, ce sera zéro tolérance pour Macky», a-t-il affirmé. Le maire de Ziguinchor a par ailleurs averti que rien ne pourra l’empêcher d’aller jusqu’au bout de son projet. «Si je dois donner ma vie pour changer le Sénégal, je ne vais pas hésiter à le faire. Que Macky sache que je n’ai pas peur de lui. Peu importe ses moyens, je vais lui faire face. Macky Sall a reçu toutes sortes d’ouvertures. Mais à chaque fois qu’on met un pas en arrière, Macky l’assimile à la peur. Il ne connaît que la confrontation. Main­tenant, il faut terminer en beauté», a-t-il expliqué.