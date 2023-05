Reportage au Centre de formation du Corps de la Paix

Le Corps de la paix américain (The United States Peace Corps), présent au Sénégal depuis 1963 sur invitation du gouvernement, reste une agence autonome du gouvernement américain créée en 1961 par le Président John F. Kennedy. «Par le biais de volontaires américains, ce corps s’engage, avec les pays hôtes, à faire face aux défis les plus pressants de notre temps», renseigne le directeur du Centre de formation de Thiès, M. Etienne James Senghor, qui occupe ce poste depuis maintenant une quinzaine d’années. Le Quotidien s’est promené au niveau de leur centre de formation logé à Thiès

Ils se fondent dans la masse et font partie du décor. Depuis 60 ans, les volontaires du Corps de la paix vivent et travaillent dans les communautés sénégalaises, partageant leurs compétences et leur culture et rapportant ce qu’ils ont appris pour le partager avec les Américains. Les premiers étaient entraîneurs sportifs, professeurs d’anglais et volontaires en développement rural, ceux d’aujourd’hui, des volontaires en agriculture, environnement, développement économique, communautaire et santé. «Avec une réputation d’innovation et de résultats, le programme du Sénégal continue d’être un fleuron du Corps de la paix», se réjouit le directeur du Centre de formation de Thiès, M. Etienne James Senghor, qui est secondé dans sa tâche par le coordinateur du programme de langue, M. Mamadou Sakhir Diouf Dia.

Ce dernier supervise la vingtaine de facilitateurs de langue, la coordinatrice interculturelle chargée du recrutement et de la formation des familles hôtes (familles d’accueil des stagiaires-volontaires), Mme Sall Djieneba Camara, au Corps de la paix depuis 2010, la facilitatrice de langue et cultures, Aïssatou Mbaye, l’assistante des finances, Mme Dieynabou Tafsir Thiam, entre autres. Ces derniers, surtout, initient les volontaires à la culture sénégalaise afin qu’ils puissent naviguer dans la société africaine. Aussi de se dire «fiers de notre collaboration avec les partenaires locaux comprenant des organisations gouvernementales et non gouvernementales, aussi bien des institutions locales que des individus».