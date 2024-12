Déclaration de patrimoine: Les précisions de Serigne Bassirou Gueye (OFNAC)

À l’occasion de la troisième session du Comité technique de coordination, de suivi et d’évaluation (CTSE) de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), le président de l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye, a annoncé que tous les membres du gouvernement ont procédé à leur déclaration de patrimoine.

Cependant, il a précisé que certains directeurs généraux n’ont pas encore rempli cette obligation et sollicitent encore des informations pour le faire. Lors de cette session, Serigne Bassirou Guèye, ancien procureur de la République, a salué la diligence du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Le Premier ministre et les ministres ont déclaré leur patrimoine, mais il reste encore quelques directeurs généraux. On a un très bon taux de cette exigence. On est confiant pour le reste à l’image des directeurs qui viennent. Mais il faut reconnaître qu’ils sont nombreux. Ceux qui n’ont pas encore fait leurs déclarations nous appellent pour demander des renseignements », a-t-il expliqué.

Profitant de l’occasion, le président de l’OFNAC a rappelé les graves conséquences de la corruption sur l’économie nationale. « La corruption demeure un fléau aux conséquences dévastatrices. Elle érode la confiance des citoyens envers leurs institutions, fragilise la bonne gouvernance et entrave durablement les progrès sociaux et économiques. Dans des secteurs clés de notre économie, ce phénomène limite les opportunités et compromet la prospérité de notre nation », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’importance d’une mobilisation collective pour combattre ce mal. « La lutte contre la corruption n’est pas l’apanage d’un seul acteur ou d’une institution unique. C’est une responsabilité partagée, qui exige la mobilisation et l’engagement de toutes les composantes de la société : le gouvernement, la société civile, le secteur privé et chaque citoyen », a-t-il conclu.