C’était il y a un an jour pour jour le 31 Mars 2020, pape Diouf disparaissait des suites du Covid-19. Le président de l’Olympique de Marseille est la première victime de la maladie au Sénégal.

En ce jour, sa famille et ses amis se sont réunis pour rendre hommage au défunt et prier pour le repos de son âme. Thierno Seye agent de joueur que Pape Diouf considérait d’ailleurs comme un fils spirituel considère que Pape dit toujours exister. « Il me définissait comme son fils spirituel et un an après, la cicatrice est toujours là. C’est la volonté de Dieu je l’accepte et on essayera de perpétuer son œuvre », confie t-il au micro de Rfm.

Parmi les personnes qui ont effectué le déplacement, Marcel Desailly, ancien international français. Il se dit toujours triste mais il a le moral au regard du travail abattu par le disparu.