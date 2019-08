Décès de Jacques Diouf : l’hommage d’Ousmane Sonko

Le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage au diplomate Jacques Diouf, décédé samedi à l’âge de 81 ans, en France, suite à une longue maladie. L’ex inspecteur des Impôts et Domaines, radié de son poste, déclare via sa page Facebook que le rappel à Dieu du directeur de FAO est « une grosse perte pour le Sénégal ».

« Notre pays a toujours produit de dignes fils, qui, après l’avoir servi de l’intérieur, ont su faire rayonner son image par la qualité et la richesse de leur parcours international. Monsieur Jacques Diouf fait partie de ceux là. Son élogieux bilan à la tête de la FAO en est la preuve irréfutable.

Son rappel à Dieu constitue une grosse perte pour le Sénégal, l’Afrique et le monde entier.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a écrit le parlementaire sur sa page Facebook.